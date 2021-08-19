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Англия. Премьер-лига

Травма Саншеша может повлиять на планы «Ливерпуля»

19 Августа 2021 • 21:03 Комментировать
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Португальский полузащитник французского «Лилля» Ренату Саншеш получил травму колена. Это выведет игрока из строя на шесть недель, что может оказать непосредственное влияние на планы мерсисайдского «Ливерпуля»,

По данным Daily Mirror, «красные» размышляли над приобретением футболиста, но его повреждение может заставить «Ливерпуль» искать новые варианты для усиления своей средней линии.

Ренату Саншеш выступает за «Лилль» с 2019 года. Всего за французский клуб он провел 42 поединка во всех соревнованиях, отметившись четырьмя забитыми мячами. Его контракт с «Лиллем» истекает летом 2023 года.

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Ливерпуль Лилль Ренату Саншеш Трансферы футбола - лето 2021
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