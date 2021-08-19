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Англия. Премьер-лига

«Ювентус» поборется с грандами Ла Лиги за защитника «Манчестер Сити»

19 Августа 2021 • 11:42 Комментировать
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Испанский защитник Эмерик Лапорт, ранее заявивший о намерении покинуть «Манчестер Сити», может попробовать свои силы в итальянском чемпионате.

По информации The Times, 27-летний футболист попал в сферу интересов туринского «Ювентуса». «Старая синьора» намерена омолодить центр обороны и готова побороться за Лапорта.

Сам же Эмерик желает вернуться на родину, где заинтересованность в его услугах проявляют мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

До переезда в АПЛ Лапорт на протяжении семи сезонов защищал цвета «Атлетика» из Бильбао. Его контракт с «горжанами» рассчитан до лета 2025 года.

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Ювентус Эмерик Лапорт Трансферы футбола - лето 2021
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