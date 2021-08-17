Варан рассказал, что думает о Погба

Новоиспеченный игрок «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился мнением о своем одноклубнике и партнере по сборной Франции Поле Погба.

«Погба очень энергичный парень, он заряжает всех своими эмоциями. Мы с ним разные, но на поле дополняем друг друга. Очень важно, когда в одной команде есть разные типы футболистов. Круто, что мы будем вместе выступать в Англии. Поль - потрясающий игрок», - передает слова защитника пресс-служба манкунианцев.

Варан перебрался в стан «красных дьяволов» в конце прошлой недели. Французский игрок подписал с клубом контракт до середины 2025 года.