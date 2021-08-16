Бельерин готов пожертвовать деньгами ради ухода из «Арсенала»

Фланговый защитник Эктор Бельерин задумался над уходом из лондонского «Арсенала». По сообщениям The Athletic, игрок уже заявил о своем намерении главному тренеру команды Микелю Артете. Ради смены команды Эктор готов пойти на сокращение заработной платы.

Бельерин защищает цвета «канониров» с 2013 года. Его контракт с лондонцами рассчитан до окончания сезона-2022/2023. Трансферная стоимость испанца оценивается в 25 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что Эктор может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

В минувшем розыгрыше АПЛ испанец провел 25 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.