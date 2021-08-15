​«Челси» сохранит право обратного выкупа Абрахама

В ближайшие часы нападающий Тэмми Абрахам перейдёт из «Челси» в «Рому». Журналист и инсайдер Фабрицио Романо через свою страничку в «Твиттере» раскрыл финансовые условия этой сделки. Так, римляне заплатят за Абрахама 40 миллионов евро. Также в сделке будут прописаны бонусные выплаты. Контракт Тэмми с римским клубом будет рассчитан на пять сезонов, зарплата – около 4-5 миллионов евро в год.

Интересно, что в договоре будет прописан пункт об обратном выкупе. «Челси» будет иметь возможность выкупить Абрахама за 80 миллионов евро. Правда, этот пункт вступает в силу в июне 2023 года.