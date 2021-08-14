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Англия. Премьер-лига

Первые слова Варана в качестве игрока «Манчестер Юнайтед»

14 Августа 2021 • 15:12 Комментировать
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Новичок «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о переходе в манкунианский клуб. Его слова приводит пресс-служба «красных дьяволов».

«МЮ» - это один из величайших клубов в мировом футболе. Я не мог упустить такую возможность. Очень хотел поиграть в английском чемпионате. Я еще голоден и хочу добиться большего в своей карьере. Сделаю все, чтобы вписать свое имя в историю «Манчестер Юнайтед», - заявил французский футболист.

Варан подписал с «красными дьяволами» контракт до середины 2025 года. До переезда на «Олд Траффорд» Рафаэль на протяжении десяти лет защищал цвета мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан
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Идет 52 минута Челси 2:0 Кристал Пэлас 1.25 6 11.8
Идет 51 минута Уотфорд 2:0 Астон Вилла 3.2 3.2 2.35
Идет 50 минута Бёрнли 1:0 Брайтон 3.1 3.05 2.5
Идет 50 минута Лестер 1:0 Вулверхэмптон 1.7 3.7 5.2
Идет 52 минута Эвертон 1:1 Саутгемптон 2 3.45 3.8
14.08  19:30 Норвич ... Ливерпуль 9 5.8 1.3
15.08  16:00 Ньюкасл ... Вест Хэм 3.25 3.45 2.2
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