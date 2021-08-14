Первые слова Варана в качестве игрока «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о переходе в манкунианский клуб. Его слова приводит пресс-служба «красных дьяволов».

«МЮ» - это один из величайших клубов в мировом футболе. Я не мог упустить такую возможность. Очень хотел поиграть в английском чемпионате. Я еще голоден и хочу добиться большего в своей карьере. Сделаю все, чтобы вписать свое имя в историю «Манчестер Юнайтед», - заявил французский футболист.

Варан подписал с «красными дьяволами» контракт до середины 2025 года. До переезда на «Олд Траффорд» Рафаэль на протяжении десяти лет защищал цвета мадридского «Реала».