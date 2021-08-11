Де Хеа хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа рассказал о своих планах на будущее.

«Я являюсь игроком этого клуба уже много лет и горжусь тем, что могу играть за «Манчестер Юнайтед». Думаю, что я проведу здесь ещё много сезонов. Я прекрасно себя чувствую и уверен в себе, так как следующая кампания - очень важна для нас», - цитирует испанца пресс-служба клуба.

Напомним, что де Хеа является игроком «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, перейдя из «Атлетико» за 18 миллионов евро. Его нынешний контракт действует до 2023 года.

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