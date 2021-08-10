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Англия. Премьер-лига

«Лион» хочет купить полузащитника «Ливерпуля»

10 Августа 2021 • 08:24 Комментировать
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Хавбек сборной Швейцарии и «Ливерпуля» Джердан Шакири имеет вариант продолжения карьеры во французском чемпионате. Об этом информирует L'Equipe.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 29-летнего футболиста проявляет «Лион». Руководство «ткачей» уже сделало предложение мерсисайдцам по трансферу игрока

Ранее сообщалось об интересе к Джердану со стороны испанских клубов. Интерес к швейцарцу проявляют «Севилья» и «Вильярреал».

Шакири защищает цвета «Ливерпуля» с 2018 года. В минувшем сезоне английской Премьер-лиги он провел 14 поединков, сделал два ассиста и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Джердан Шакири Трансферы футбола - лето 2021
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