«Лион» хочет купить полузащитника «Ливерпуля»

Хавбек сборной Швейцарии и «Ливерпуля» Джердан Шакири имеет вариант продолжения карьеры во французском чемпионате. Об этом информирует L'Equipe.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 29-летнего футболиста проявляет «Лион». Руководство «ткачей» уже сделало предложение мерсисайдцам по трансферу игрока

Ранее сообщалось об интересе к Джердану со стороны испанских клубов. Интерес к швейцарцу проявляют «Севилья» и «Вильярреал».

Шакири защищает цвета «Ливерпуля» с 2018 года. В минувшем сезоне английской Премьер-лиги он провел 14 поединков, сделал два ассиста и получил две желтые карточки.