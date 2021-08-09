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Англия. Премьер-лига

Нуну сообщил, что Кейн готов к матчу АПЛ против «Манчестер Сити»

09 Августа 2021 • 17:56 Комментировать
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Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту рассказал, сыграет ли нападающий Гарри Кейн в матче первого тура АПЛ против «Манчестер Сити».

Отвечая на вопрос о готовности Кейна, Нуну заявил, что все игроки, которые тренируются ежедневно, смогут принять участие в матче, пишет Sky Sports.

Ранее неоднократно сообщалось, что сам нападающий выразил желание перейти в «Манчестер Сити», однако в лондонском клубе не намерены его продавать. Позже главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола подтвердил информацию, что клуб интересуется англичанином.

Напомним, что Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Его контракт с клубом действует до 2024 года.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Нуну Эшпириту Санту Гарри Кейн
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