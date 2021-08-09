Два клуба Ла Лиги претендуют на Шакири

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири близок к уходу из «Ливерпуля» в нынешнее трансферное окно. По информации Fichajes, 29-летнего футболиста ждут в испанском чемпионате.

Заинтересованность в услугах Шакири проявляют два клуба Примеры. Речь идет о «Вильярреале» и «Севилье». Что касается «Ливерпуля», то руководство мерсисайдцев готово расстаться с игроком этим летом.

Джердан выступает за «Ливерпуль» с июля 2018 года. Его контракт с «красными» истекает по окончании следующего сезона. Трансферная стоимость швейцарца оценивается в 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Шакири сыграл 14 матчей и сделал две голевые передачи.