Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 214 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Англия. Премьер-лига

Два клуба Ла Лиги претендуют на Шакири

09 Августа 2021 • 11:16 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири близок к уходу из «Ливерпуля» в нынешнее трансферное окно. По информации Fichajes, 29-летнего футболиста ждут в испанском чемпионате.

Заинтересованность в услугах Шакири проявляют два клуба Примеры. Речь идет о «Вильярреале» и «Севилье». Что касается «Ливерпуля», то руководство мерсисайдцев готово расстаться с игроком этим летом.

Джердан выступает за «Ливерпуль» с июля 2018 года. Его контракт с «красными» истекает по окончании следующего сезона. Трансферная стоимость швейцарца оценивается в 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Шакири сыграл 14 матчей и сделал две голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Джердан Шакири Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
11:57 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» нацелился на форварда «Ливерпуля»
11:38 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» опережает «МЮ» в споре за Триппьера 1
11:16 · Англия. Премьер-лига
Два клуба Ла Лиги претендуют на Шакири
10:33 · Англия. Премьер-лига
Фоден не поможет «Манчестер Сити» на старте сезона
08:57 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» арендовала защитника «МЮ» официально
00:35 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может продать Ндомбеле
08 Августа
23:37 · Англия. Премьер-лига
Робертсон получил травму в товарищеском поединке
23:09 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг дал «Тоттенхэму» понять, что не заинтересован в переходе в клуб
18:34 · Англия. Премьер-лига
«Интер» рассматривает Марсьяля в качестве альтернативы Лукаку слухи
17:05 · Англия. Премьер-лига
Кейн согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити» 2
16:14 · Россия. Премьер-лига
​Погребняк: «Ждите меня в АПЛ» 2
15:27 · Англия. Премьер-лига
​Кейн до четверга будет тренироваться самостоятельно
12:38 · Англия. Премьер-лига
​Фабиньо: «Ливерпуль» не волнуют трансферы конкурентов
11:29 · Англия. Премьер-лига
​Бернарду Силва может войти в сделку по Кейну 1 слухи
10:52 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» хочет заменить Лукаку форвардом «Манчестер Юнайтед» 5 слухи
Все новости
Рекомендуем
 