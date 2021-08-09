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Англия. Премьер-лига

Клуб АПЛ готов побороться с «ПСЖ» за Месси

09 Августа 2021 • 09:59 Комментировать (5)
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На аргентинского форварда Лионеля Месси, пребывающего в статусе свободного агента после расставания с каталонской «Барселоной», появился неожиданный претендент из АПЛ.

Согласно информации Daily Express, заинтересованность в трансфере 34-летнего футболиста проявляет лондонский «Тоттенхэм». Руководство «шпор» планирует потратить на контракт Месси часть своего бюджета, а также деньги, которые может выручить с продажи нападающего Гарри Кейна в «Манчестер Сити».

Лондонцы всерьез намерены посоперничать с французским «ПСЖ» за подписание звездного аргентинца.

Ранее сообщалось, что парижский гранд готов подписать с Лео трехлетний контракт с годовой зарплатой в размере 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лионель Месси Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
09 Августа 2021 в 11:20
Если это правда, то ТТХ очень рискует,. Потому как катарцы из ПСЖ могут позвонить своим друзьям в УЕФА и к петухам приедет проверка ФФП. И найдет нарушения.)))))
Fireland
09 Августа 2021 в 11:18
Желтуха
LMI
09 Августа 2021 в 10:40
ТТХ разорится. Неужели Леви нюх потерял. Ну что же давай, разоряй клуб
Марченко Максим
09 Августа 2021 в 10:16
Вы ШО серьёзно ?))) Если он сейчас думает идти или нет в ПСЖ, куда перспективнее клуб ,то в Тоттенхэм он пойдёт, хааа смешные.
Spirit
09 Августа 2021 в 10:11
Полный бред, они никогда не пойдут на этот бессмысленный шаг!
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