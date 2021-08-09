Клуб АПЛ готов побороться с «ПСЖ» за Месси

На аргентинского форварда Лионеля Месси, пребывающего в статусе свободного агента после расставания с каталонской «Барселоной», появился неожиданный претендент из АПЛ.

Согласно информации Daily Express, заинтересованность в трансфере 34-летнего футболиста проявляет лондонский «Тоттенхэм». Руководство «шпор» планирует потратить на контракт Месси часть своего бюджета, а также деньги, которые может выручить с продажи нападающего Гарри Кейна в «Манчестер Сити».

Лондонцы всерьез намерены посоперничать с французским «ПСЖ» за подписание звездного аргентинца.

Ранее сообщалось, что парижский гранд готов подписать с Лео трехлетний контракт с годовой зарплатой в размере 50 миллионов евро.