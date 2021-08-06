Грилиш: «Не считая Роналду и Месси, де Брёйне - лучший игрок мира»

Новичок «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился мнением о своём новом одноклубнике Кевине де Брёйне.

«Я всегда говорил, что не считая Роналду и Месси, де Брёйне - лучший игрок мира. У него есть всё нужные качества для этого. Он хорош в дриблинге, но также может отдать невероятную передачу под удар. Ранее мы с тренерами смотрели видео с де Брёйне, а позже я сумел сделать шесть ассистов за сезон. Я понял, что хочу действовать так же, и теперь у меня десять ассистов за 25 матчей», - цитирует англичанина Goal.

Напомним, что вчера «Манчестер Сити» объявил о трансфере полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша за 117,5 миллионов евро.