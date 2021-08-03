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Англия. Премьер-лига

«Тоттенхэм» готов продать Кейна и назвал стоимость трансфера

03 Августа 2021 • 13:09 Комментировать
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Лондонский «Тоттенхэм» готов продать форварда Гарри Кейна в текущее трансферное окно. Согласно информации The Athletic, «шпоры» определились с суммой отступных за переход 28-летнего голеадора. Столичный клуб расстанется со звездным голеадором, если за него заплатят 175 миллионов евро.

Кейн близок к переходу в «Манчестер Сити». «Горожане» предложили игроку пятилетнее соглашение с годовым окладом в размере 21 миллиона евро.

Гарри хочет сменить команду, несмотря на действующий контракт до лета 2024 года. Форвард уже объявил бойкот «Тоттенхэму». Кейн не приехал в расположение лондонского клуба после окончания отпуска.

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Тоттенхэм Гарри Кейн Трансферы футбола - лето 2021
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