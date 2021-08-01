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Англия. Премьер-лига

АПЛ изменила трактовку правил в пользу атакующей стороны

01 Августа 2021 • 12:07 Комментировать
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Как и ожидалось, английская Премьер-лига внесла корректировки в нормы регламенты с связи с несколькими ошибками и скандалами по ходу прошедшего сезона. В большей степени, нововведения будут касаться системы VAR.

Новые правила будут представлены в случаях с определением офсайда и фиксации игры рукой в отдельно взятых эпизодах. Сообщается, что у атакующей стороны появится больше преимуществ.

Одним из изменений станут более толстые линии для рассмотрения эпизода на предмет положения вне игры. Это поможет избежать ситуаций, когда судьбу эпизода решали считанные миллиметры. Также теперь зрители не смогут увидеть сам процесс рисования линий VAR.

Другой момент заключается в том, что согласно новым правилам, нижняя часть подмышки относится к тем частям тела, которые допустимы для игры в мяч. В добавок к этому, если положение рук не является следствием движения тела в определенной ситуации, то в новом сезоне это будет считаться нарушением.

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