«Лестер» представил выездную форму на следующий сезон

Английский «Лестер» выездной комплект формы от Adidas на сезон 2020/21, передаёт пресс-служба клуба.

Выездные поединки игроки английского клуба будут проводить в футболках мятного цвета. Эмблема клуба, логотипы спонсоров и воротник выполнены в тёмно-синих цветах.

Напомним, что «Лестер» в прошлом сезоне Премьер-лиги набрал 66 очков и занял пятое место, что позволит ему выступать в Лиге Европы в этом сезоне.

Ранее команда Брендана Роджерса объявила о переходе экс-защитника «Саутгемптона» Райана Бертрана на правах свободного агента.

Также сообщалось, что полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон является главной трансферной целью «Арсенала».