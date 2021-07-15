«Лестер» объявил о переходе Бертрана

Бывший защитник «Саутгемптона» Райан Бертран перешел в «Лестер» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба клуба. Игрок подписал контракт до 2023 года.

Бертран является воспитанником «Челси». Вместе с лондонским клубом он выигрывал Лигу чемпионов. В 2015 году перешел в «Саутгемптон» за 13 миллионов евро. В составе «святых» он сыграл 240 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 20 результативных передач.

Отметим, что Бертран является уже третьим новичком «Лестера» в это трансферное окно. Ранее команда Брендана Роджерса подписала нападающего «Зальцбурга» Патсона Даку и полузащитника «Лилля» Бубакари Сумаре.