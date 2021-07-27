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Англия. Премьер-лига

Эдегор может вернуться в «Арсенал»

27 Июля 2021 • 18:02 Комментировать
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Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор может вернуться в «Арсенал», за который он выступал на правах аренды в прошлом сезоне, передаёт Cadena Ser.

Самому игроку интересен этот вариант продолжения карьеры, так как он не уверен, что сможет пробиться в стартовый состав «Реала» в следующем сезоне. Сообщается, что сейчас полузащитник взял время на раздумье, чтобы взвесить все варианты.

Напомним, что Эдегор является игроком «Реала» с 2015 года. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды в «Арсенале», за который сыграл 20 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон является главной трансферной целью «канониров».

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Евро-Футбол.Ру,
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