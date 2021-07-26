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Хиль: «В моём сердце всегда будет место для эмблемы «Севильи»

26 Июля 2021 • 23:45 Комментировать
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Игрок олимпийской сборной Испании Брайан Хиль в своем аккаунте «Инстаграма» опубликовал пост, в котором попрощался со своим уже бывшим клубом – «Севильей». Игрок сегодня официально перешел в лондонский «Тоттенхэм».

«Тяжело прощаться с тем местом, которое было для меня домом на протяжении стольких лет. В моем сердце всегда будет место для эмблемы такого прекрасного клуба, как «Севилья», - написал футболист в социальной сети.

Игрок также поблагодарил партнеров по команде, технический персонал, тренерский штаб и болельщиков.

Брайан Хиль находился в системе «Севильи» с 2012 года. За первую команду игрок провел 14 матчей, в которых забил 1 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Севилья Трансферы футбола - лето 2021 Брайан Хиль Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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