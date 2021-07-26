Мойес: «Нам нужно повысить конкуренцию в команде»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал подготовку к новому сезону.

«Нам нужно повысить конкуренцию в команде, если мы хотим держать планку. Но мне нравятся мои нынешние игроки. Мне действительно повезло работать с теми футболистами, которые сейчас есть в команде. Сейчас мы рассматриваем разные варианты для усиления команды», - цитирует тренера Evening Standard.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» хочет подписать полузащитника «Ливерпуля» Алекса Окслейд-Чемберлена.

Также стало известно, что лондонский клуб намерен выкупить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда на постоянной основе.