«Вест Хэм» намерен выкупить Лингарда на постоянной основе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард близок к тому, чтобы подписать полноценный контракт с «Вест Хэмом», передаёт Goal. Сообщается, что лондонцы уже связывались с «МЮ» по этому поводу и сейчас готовят предложение.

Напомним, что Лингард перешёл в «Вест Хэм» на правах аренды в январе этого года. За это время полузащитник провёл 16 матчей в АПЛ, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.

Руководство «молотобойцев» осталось довольно выступлениями 28-летнего игрока и намерено выкупить контракт игрока на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко дал согласие на переход в «Фенербахче».