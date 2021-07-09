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Ярмоленко дал согласие на переезд в Стамбул

09 Июля 2021, 18:21,

Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко в ближайшее время сменит клубную прописку. Нападающий «Вест Хэма» дал согласие на переход в «Фенербахче». Об этом сообщает турецкое издание Fanatik.

По слухам, турецкий гранд предложил украинцу зарплату в размере 3 миллионов евро за сезон. Срок соглашения пока что не разглашается. Также Андрея в своих рядах желает видеть «Галатасарай».

Ярмоленко является воспитанником киевского «Динамо», за которое выступал до 2017 года. Затем у Андрея был сезон в составе дортмундской «Боруссии», после чего он перебрался в Лондон, подписав контракт с местным «Вест Хэмом». За «молотобойцев» украинец сыграл 54 матча, в которых забил 10 голов. Действующее соглашение с английским клубом у Ярмоленко истекает в следующем году, и клуб дал понять, что не горит желанием предлагать футболисту новый контракт.

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Вест Хэм, Фенербахче, Андрей Ярмоленко
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