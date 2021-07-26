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«Вест Хэм» хочет подписать Окслейд-Чемберлена

26 Июля 2021, 15:54,

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен может продолжить карьеру в «Вест Хэме», передаёт Express Sport. Сообщается, что лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста уже в это трансферное окно.

Англичанин не считается игроком основного состава в «Ливерпуле», поэтому предложение «Вест Хэма» может его заинтересовать.

Напомним, что Окслейд-Чемберлен перешёл в «Ливерпуль» из «Арсенала» в 2017 году за 38 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 13 матчей в АПЛ, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» намерен выкупить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда на постоянной основе.

 

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Ливерпуль, Вест Хэм, Алекс Окслейд-Чемберлен
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Комментарии (1)
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serdoki
26 Июля 2021, 16:02

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