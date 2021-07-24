Санчо: «Трансфер в «МЮ» - мечта, которая стала реальностью»

Атакующий полузащитник Джедон Санчо вернулся на родину, подписав долгосрочное соглашение с «Манчестер Юнайтед». Футболист прокомментировал сделку пресс-службе клуба.

«Благодарю «Боруссию» за все. Я знал, что в конце концов вернусь в АПЛ. Трансфер в «МЮ» - мечта, которая стала реальностью. Жду своего дебюта на «Олд Траффорд». Вместе мы сможем добиться успеха», - передает слова Джедона официальный сайт «красных дьяволов».

Санчо подписал с манкунианцами пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 85 миллионов евро. Его заработная плата составит порядка 21 миллиона в год.