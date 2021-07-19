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Руни прокомментировал переход Санчо в «МЮ»

19 Июля 2021, 14:56,

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни прокомментировал переход Джедона Санчо в «Манчестер Юнайтед». Игрок сборной Англии близок к переходу на «Олд Траффорд» за 85 миллионов евро.

«Это очень хороший трансфер для «МЮ», однако Сульшеру нужно понимать, что после таких приобретений болельщики будут ждать от клуба намного больше. Заметно, что команда становится лучше, но конкуренция в чемпионате Англии слишком высока. Но несмотря на это, я думаю, что в этом году им по силам побороться за самые высокие места», - цитирует Руни Daily Mail.

Напомним, что ранее «Боруссия» Дортмунд и «Манчестер Юнайтед» объявили о договоренности по трансферу Джедона Санчо. Сообщалось, что игрок уже прошёл медосмотр.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Манчестер Юнайтед, Уэйн Руни, Трансферы футбола - лето 2021, Джедон Санчо
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