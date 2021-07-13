Санчо прошёл медосмотр в «МЮ»

Полузащитник Джедон Санчо прошёл медосмотр накануне трансфера в «Манчестер Юнайтед», передаёт Mirror. Сообщается, что игрока официально представят в ближайшие 48 часов.

Напомним, что ранее «Боруссия» Дортмунд и «Манчестер Юнайтед» заявили о договорённости по трансферу Джедона Санчо. Сумма трансфера составила 85 миллионов евро.

Санчо перешёл в дортмундскую «Боруссия» из «Манчестер Сити» в 2017 году за почти восемь миллионов евро. За это время в составе немецкого клуба он провёл 137 матчей, в которых забил 50 голов и 64 раза ассистировал партнерам.

Также он является игроком сборной Англии, вместе с которой добрался до финала Евро-2020, где англичане уступили сборной Италии в серии послематчевых пенальти. Санчо стал одним из игроков, который не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар.