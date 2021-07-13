Санчо прошёл медосмотр в «МЮ»

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13 Июля 2021, 19:36,
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Полузащитник Джедон Санчо прошёл медосмотр накануне трансфера в «Манчестер Юнайтед», передаёт Mirror. Сообщается, что игрока официально представят в ближайшие 48 часов.
Напомним, что ранее «Боруссия» Дортмунд и «Манчестер Юнайтед» заявили о договорённости по трансферу Джедона Санчо. Сумма трансфера составила 85 миллионов евро.
Санчо перешёл в дортмундскую «Боруссия» из «Манчестер Сити» в 2017 году за почти восемь миллионов евро. За это время в составе немецкого клуба он провёл 137 матчей, в которых забил 50 голов и 64 раза ассистировал партнерам.
Также он является игроком сборной Англии, вместе с которой добрался до финала Евро-2020, где англичане уступили сборной Италии в серии послематчевых пенальти. Санчо стал одним из игроков, который не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд, Трансферы футбола - лето 2021, Джедон Санчо