Лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются нападающим «Лацио»

«Арсенал» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к аргентинскому нападающему римского «Лацио» Хоакину Корреа. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.

Сообщается, что лондонским клубам придется выложить за аргентинца сумму в районе 48 миллионов евро. «Лацио» готов попрощаться с футболистом.

Также утверждается, что «Арсенал» уже делал 17-миллионное предложение по Корреа, однако оно было отклонено.

В прошлом сезоне Хоакин Корреа в 38 матчах за «Лацио» забил 11 голов и отдал 6 голевых передач. Всего же за римский клуб футболист отыграл 117 матчей после перехода из стана испанской «Севильи».