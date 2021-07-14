Лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются нападающим «Лацио»

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14 Июля 2021, 23:38,
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«Арсенал» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к аргентинскому нападающему римского «Лацио» Хоакину Корреа. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.
Сообщается, что лондонским клубам придется выложить за аргентинца сумму в районе 48 миллионов евро. «Лацио» готов попрощаться с футболистом.
Также утверждается, что «Арсенал» уже делал 17-миллионное предложение по Корреа, однако оно было отклонено.
В прошлом сезоне Хоакин Корреа в 38 матчах за «Лацио» забил 11 голов и отдал 6 голевых передач. Всего же за римский клуб футболист отыграл 117 матчей после перехода из стана испанской «Севильи».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Арсенал Лондон, Тоттенхэм, Лацио, Трансферы футбола - лето 2021, Хоакин Корреа
Учитывая застой Ляказетта и Обамеянга, было бы неплохо... А так, конечно, защиту в первую очередь!