Ауа может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

«Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику «Лиона» Уссему Ауа, передаёт Le10Sport. Сообщается, что француз является приоритетным вариантом на усиление линии полузащиты «шпор».

Помимо Ауа «Тоттенхэм» также интересуется полузащитником «Лилля» Ренату Саншешем, однако руководство лондонцев отпугивает сумма, которую может запросить французский клуб после яркого выступления португальца на Евро-2020.

Напомним, что Ауа является воспитанником «Лиона». В прошлом сезоне на его счету 33 матча во всех турнирах, в которых он забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку также проявляет «Арсенал», однако для начала «канонирам» нужно расстаться сразу с четырьмя футболистами.