«Арсенал» должен продать четырёх игроков, чтобы подписать Ауа

«Арсенал» может подписать полузащитника «Лиона» Уссема Ауа, однако для этого должен продать сразу четырёх футболистов, передаёт ESPN. Сообщается, что в данный список попали Гранит Джака, Лукас Торрейра, Джо Уиллок и Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

«Арсенал» рассматривает вариант с подписанием Ауа, однако сперва в клубе намерены расстаться с игроками, на которых не рассчитывает главный тренер Микель Артета. Руководство «канониров» таким образом надеется разгрузить зарплатную ведомость и собрать деньги на трансфер француза.

Напомним, что ранее полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи перешёл в «Марсель» на правах аренды.