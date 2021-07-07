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«Арсенал» должен продать четырёх игроков, чтобы подписать Ауа

07 Июля 2021, 21:43,

«Арсенал» может подписать полузащитника «Лиона» Уссема Ауа, однако для этого должен продать сразу четырёх футболистов, передаёт ESPN. Сообщается, что в данный список попали Гранит Джака, Лукас Торрейра, Джо Уиллок и Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

«Арсенал» рассматривает вариант с подписанием Ауа, однако сперва в клубе намерены расстаться с игроками, на которых не рассчитывает главный тренер Микель Артета. Руководство «канониров» таким образом надеется разгрузить зарплатную ведомость и собрать деньги на трансфер француза.

Напомним, что ранее полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи перешёл в «Марсель» на правах аренды.

 

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Арсенал Лондон, Лион, Трансферы футбола - лето 2021, Гранит Джака, Лукас Торрейра, Уссем Ауа, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Джо Уиллок
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