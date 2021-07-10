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«Челси» продаст трёх игроков ради подписания Холанна

10 Июля 2021, 09:10,

Руководство лондонского «Челси» может расстаться сразу с тремя футболистами ради подписания норвежского бомбардира Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии». Об этом рапортует Football.London.

Источник сообщает, что «пенсионеры» намерены выставить на продажу Тьемуа Бакайоко, Хакима Зиеша и Тэмми Абрахама. В подписании Бакайоко и Зиеша заинтересован «Милан».

Холанн выступает за «Боруссию» с января 2020 года. Форвард с первых же матчей начал проявлять свои бомбардирские способности и за короткий промежуток времени стал главной звездой команды.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги норвежец провел 28 матчей, в которых отметился 27 голами. Его контракт рассчитан до 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 110 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Трансферы футбола - лето 2021, Эрлинг Холанн, Тьемуа Бакайоко, Хаким Зиеш, Тэмми Абрахам
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