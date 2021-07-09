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Бенитес хочет видеть Ленгле в «Эвертоне»

09 Июля 2021, 00:07,

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт Fichajes. Сообщается, что к игроку проявляет интерес «Эвертон».

В трансфере заинтересован лично главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес, который недавно возглавил команду. Именно Ленгле может стать первым приобретением испанца в качестве главного тренера «ирисок».

Напомним, что француз перешёл в «Барселону» из «Севильи» в 2018 году за 36 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

Ранее Ленгле заявил, что останется в «Барселоне».

 

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Барселона, Эвертон, Клеман Лангле
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