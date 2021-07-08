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«Тоттенхэм» согласовал условия контракта с Томиясу

08 Июля 2021, 23:41,

«Тоттенхэм» близок к приобретению защитника «Болоньи» Такэхиро Томиясу, передаёт Football Insider. Сообщается, что игрок уже согласовал условия личного контракта.

Защитник может стать игроком «Тоттенхэма» уже в ближайшее время. На Томиясу также претендовала «Аталанта», однако сейчас именно лондонский клуб является фаворитом в гонке за футболиста.

Напомним, что Томиясу является игроком «Болоньи» с 2019 года. В прошлом сезоне он провел 31 матч в Серии А, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Милан» Франк Кесси может перейти в «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Тоттенхэм, Болонья, Такэхиро Томиясу
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