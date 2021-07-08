Кесси может перейти в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Милана» Франк Кесси может перебраться в чемпионат Англии, передаёт Eurosport. Сообщается, что к игроку проявляет интерес «Тоттенхэм».

Новый спортивный директор лондонцев Фабио Паратичи следил за ивуарийцем ещё в Италии, и он уверен, что Кесси сумеет усилить линию полузащиты команды, поэтому «Тоттенхэм» может в ближайшее время связаться с окружением футболиста, чтобы обсудить трансфер.

Напомним, что в прошлом сезоне на счету полузащитника 50 матчей во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и шесть раз ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» контактирует с полузащитником «Барселоны» Миралемом Пьяничем.