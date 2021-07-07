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«Арсенал» сделал предложение по трансферу полузащитника «Лиона»

07 Июля 2021, 08:35,

Хавбек «Лиона» Уссем Ауа может покинуть французский чемпионат и перебраться в английскую Премьер-лигу, об этом рапортует le10sport.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 23-летнего полузащитника проявляет лондонский «Арсенал». «Канониры» уже направили предложение по трансферу игрока. Сумма пока не разглашается.

Что касается «Лиона», то руководство клуба планирует выручить с продажи полузащитника 20-25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Ауа принял участие в 33 поединках, отметившись восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его контракт с «ткачами» рассчитан до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021, Уссем Ауа
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