«Арсенал» сделал предложение по трансферу полузащитника «Лиона»

Хавбек «Лиона» Уссем Ауа может покинуть французский чемпионат и перебраться в английскую Премьер-лигу, об этом рапортует le10sport.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 23-летнего полузащитника проявляет лондонский «Арсенал». «Канониры» уже направили предложение по трансферу игрока. Сумма пока не разглашается.

Что касается «Лиона», то руководство клуба планирует выручить с продажи полузащитника 20-25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Ауа принял участие в 33 поединках, отметившись восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его контракт с «ткачами» рассчитан до середины 2023 года.