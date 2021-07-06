Гвардиола: «Манчестер Сити» не может позволить себе покупку нападающего»

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06 Июля 2021, 12:43,
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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не может позволить себе покупку нового форварда в текущее трансферное окно. Чемпион АПЛ испытывает нехватку нападающих после расставания с аргентинцем Серхио Агуэро.
«При таких ценах мы не можем позволить себе нового топ-нападающего. Это просто нереально с такими расценками. Пока неизвестно, купим ли мы кого-то. Сейчас у нас есть Жезус и Торрес, которые могут играть на острие атаки», - приводит слова испанского специалиста портал Goal.
Напомним, что Агуэро покинул «Манчестер Сити» в связи с истечением срока трудового договора. Аргентинец на правах свободного агента перешел в каталонскую «Барселону».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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