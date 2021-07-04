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«Манчестер Сити» проявляет интерес к Тальяфико

04 Июля 2021, 21:43,

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико может стать игроком «Манчестер Сити», передаёт Sky Sports. Сообщается, что в трансфере заинтересован лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Испанец видит в Тальяфико потенциальную замену Александру Зинченко, который может покинуть «Манчестер Сити» в это трансферное окно. Сообщается, что украинцем интересуется сразу несколько европейских клубов.

Напомним, что защитник сейчас находится в расположении сборной Аргентины, вместе с которой обыграл сборную Эквадора и вышел в полуфинал Кубка Америки. В 1/2 финала аргентинцы сыграют против сборной Колумбии.

 

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Манчестер Сити, Аякс, Трансферы футбола - лето 2021, Николас Тальяфико
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