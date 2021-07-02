«Реал» претендует на защитника «Манчестер Юнайтед»

Защитник Диогу Далот близок к уходу из «Манчестер Юнайтед». Португальский футболист может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Заинтересованность в его услугах проявляет мадридский «Реал», об этом информирует Calciomercato.

«Красные дьяволы» планируют выручить с продажи 22-летнего футболиста порядка 15 миллионов евро. Помимо «Реала» интерес к Далоту проявляет «Милан».

В минувшем сезоне защитник выступал на правах аренды за «россонери». Диогу принял участие в 21 поединке чемпионата Италии, отметившись голом и результативной передачей.