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«Реал» претендует на защитника «Манчестер Юнайтед»

02 Июля 2021, 10:23,

Защитник Диогу Далот близок к уходу из «Манчестер Юнайтед». Португальский футболист может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Заинтересованность в его услугах проявляет мадридский «Реал», об этом информирует Calciomercato.

«Красные дьяволы» планируют выручить с продажи 22-летнего футболиста порядка 15 миллионов евро. Помимо «Реала» интерес к Далоту проявляет «Милан».

В минувшем сезоне защитник выступал на правах аренды за «россонери». Диогу принял участие в 21 поединке чемпионата Италии, отметившись голом и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Диогу Далот
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