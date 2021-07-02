Фирпо заключит долгосрочный контракт с «Лидсом»

Защитник «Барселоны» Жуниор Фирпо продолжит карьеру в «Лидсе».

Как сообщил журналист Херард Морено в «Твиттере», стороны почти согласовали переход футболиста, сумма трансфера составит порядка пятнадцати миллионов евро. Уже в ближайшие выходные Фирпо отравится в Англию для прохождения медицинского обследования, соглашение Жуниора с каталонским клубом будет рассчитано на четыре года.

24-летний испанец перешёл в «Барселону» из «Бетиса» в августе 2019 года, сумма трансфера составила порядка 18 миллионов евро. Контракт Фирпо с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.