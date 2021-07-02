Фирпо заключит долгосрочный контракт с «Лидсом»

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02 Июля 2021, 00:01,
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Защитник «Барселоны» Жуниор Фирпо продолжит карьеру в «Лидсе».
Как сообщил журналист Херард Морено в «Твиттере», стороны почти согласовали переход футболиста, сумма трансфера составит порядка пятнадцати миллионов евро. Уже в ближайшие выходные Фирпо отравится в Англию для прохождения медицинского обследования, соглашение Жуниора с каталонским клубом будет рассчитано на четыре года.
24-летний испанец перешёл в «Барселону» из «Бетиса» в августе 2019 года, сумма трансфера составила порядка 18 миллионов евро. Контракт Фирпо с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Лидс, Жуниор Фирпо