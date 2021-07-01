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«Челси» может продать троих игроков, чтобы подписать Комана

01 Июля 2021, 11:20,

«Челси» интересуется нападающим «Баварии» Кингсли Команом и готов расстаться с тремя игроками, чтобы осуществить данный трансфер, передаёт Express Sport. Сообщается, что руководство лондонцев рассматривает вариант с продажами Хакима Зиеша, Каллума Хадсона-Одои и Росса Баркли.

Боссы «Челси» не хотят отпускать сразу троих футболистов, однако готовы рассмотреть предложения других клубов, если те удовлетворят их финансовые запросы.

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет получить за Комана 100 миллионов евро. Интерес к игроку проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Действующее соглашение игрока с клубом действует до июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Челси, Бавария, Трансферы футбола - лето 2021, Росс Баркли, Кингсли Коман, Хаким Зиеш, Каллум Хадсон-Одои
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