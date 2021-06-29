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«Бавария» хочет получить за Комана 100 млн евро

29 Июня 2021, 20:17,

Мюнхенская «Бавария» хочет получить за своего нападающего Кингсли Комана не менее 100 млн евро, передаёт Sky Deutschland.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

«Бавария» не хочет отпускать своего основного вингера, однако стороны не могут договориться по поводу нового контракта. Нынешнее соглашение Комана с мюнхенцами действует до 2023 года.

В связи с этим, чемпионы Германии готовы расстаться с игроком за 100 млн евро. Пока неизвестно, как на это отреагируют клубы, которые интересовались французом.

Напомним, что Коман находился в расположении сборной Франции на Евро-2020. Вчера действующие чемпионы мира уступили сборной Швейцарии в серии пенальти и покинули турнир.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Бавария, Кингсли Коман
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