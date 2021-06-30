«Ювентус» нацелился на полузащитника «Арсенала»

Хавбек сборной Швейцарии Гранит Джака, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», попал в сферу интересов еще одного итальянского клуба.

Согласно данным Calciomercato, подписать полузащитника хочет туринский «Ювентус». «Канониры» готовы расстаться с 28-летним исполнителем, если за него заплатят порядка 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Граниту со стороны «Ромы».

В минувшем сезоне чемпионата Англии Джака провел 31 поединок, отметившись голом и двумя ассистами. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года.