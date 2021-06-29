Тухель не отпустит Алонсо

Маркос Алонсо наверняка останется в «Челси» на фоне интереса со стороны «Интера». Как сообщает Mundo Deportivo, главный тренер лондонской команды Томас Тухель хочет сохранить Алонсо в составе «пенсионеров».

После назначения Томаса Тухеля главным тренером «Челси» Маркос Алонсо провёл за «пенсионеров» 14 матчей и забил в них дважды.

Маркос Алонсо выступает за «Челси» с середины 2016 года после перехода из «Фиорентины». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 30-летнего испанского футболиста в 12 миллионов евро.