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Тухель не отпустит Алонсо

29 Июня 2021, 18:45,

Маркос Алонсо наверняка останется в «Челси» на фоне интереса со стороны «Интера». Как сообщает Mundo Deportivo, главный тренер лондонской команды Томас Тухель хочет сохранить Алонсо в составе «пенсионеров».

После назначения Томаса Тухеля главным тренером «Челси» Маркос Алонсо провёл за «пенсионеров» 14 матчей и забил в них дважды.

Маркос Алонсо выступает за «Челси» с середины 2016 года после перехода из «Фиорентины». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 30-летнего испанского футболиста в 12 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Трансферы футбола - лето 2021, Томас Тухель, Маркос Алонсо
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