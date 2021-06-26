«Ливерпуль» начал переговоры по трансферу Малена

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26 Июня 2021, 09:47,
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Голландский нападающий Дониэлл Мален, права на которого принадлежат ПСВ, может продолжить карьеру в топ-клубе английской Премьер-лиги.
По сообщениям Daily Express, заинтересованность в трансфере 22-летнего форварда проявляет «Ливерпуль». Мерсисайдцы уже вступили с клубом из Эйндховена в переговоры. В подписании Малена лично заинтересован наставник «красных» Юрген Клопп.
В минувшем розыгрыше Эредивизии нападающий провел 32 поединка, записав на свой счет 19 забитых мячей и восемь результативных передач.
Трансферная стоимость Малена оценивается в 30 миллионов евро. Его контракт с ПСВ рассчитан до 2024 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Трансферы футбола - лето 2021, Дониэлл Мален