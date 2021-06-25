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​Фанаты «Эвертона» оскорбляют Бенитеса, не желая видеть его тренером

25 Июня 2021, 19:38,

«Эвертон» вынужден искать нового главного тренера после того, как Карло Анчелотти покинул клуб и вернулся в «Реал». Поговаривают, что мерсисайдцы близки к достижению соглашения с Рафаэлем Бенитесом, ныне находящимся без клубной прописки. На эту информацию отреагировали болельщики «ирисок». Они выступают против назначения Бенитеса. В городе стали появляться граффити в цветах «Эвертона» с оскорблениями в адрес испанского тренера. Об этом сообщают британские СМИ.

Очевидно, фанаты «Эвертона» не готовы мириться с тем, что с командой будет работать бывший тренер «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Эвертон, Рафаэль Бенитес
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Комментарии (1)
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1
Bourgignon Alex
25 Июня 2021, 19:47

Вот купят вам лысого чабана, тогда будете вспоминать о Бенитесе :)))

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