​Фанаты «Эвертона» оскорбляют Бенитеса, не желая видеть его тренером

«Эвертон» вынужден искать нового главного тренера после того, как Карло Анчелотти покинул клуб и вернулся в «Реал». Поговаривают, что мерсисайдцы близки к достижению соглашения с Рафаэлем Бенитесом, ныне находящимся без клубной прописки. На эту информацию отреагировали болельщики «ирисок». Они выступают против назначения Бенитеса. В городе стали появляться граффити в цветах «Эвертона» с оскорблениями в адрес испанского тренера. Об этом сообщают британские СМИ.

Очевидно, фанаты «Эвертона» не готовы мириться с тем, что с командой будет работать бывший тренер «Ливерпуля».