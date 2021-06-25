«Эвертон» интересуется Смоллингом

«Эвертон» проявляет интерес к защитнику «Ромы» Крису Смоллингу. Об этом сообщает The Sun.

Как сообщает источник, римский клуб готов рассмотреть варианты с продажей защитника.

Отмечается, что сам игрок заинтересован в возвращении на Туманный Альбион, так как он недавно стал жертвой ограбления и сейчас всерьез задумался о переезде в Англию.

Однако последнее слово будет за новым тренером «Ромы» Жозе Моуринью, который уже работал со Смоллингом в «Манчестер Юнайтед». Пока неизвестно, будет ли рассчитывать португальский тренер на защитника в следующем сезоне.

Напомним, что ранее экс-капитан римлян Франческо Тотти назвал Жозе Моуринью лучшим тренером в мире.