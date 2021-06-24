​Тотти считает Моуринью лучшим тренером в мире

Легенда «Ромы» Франческо Тотти оценил назначение Жозе Моуринью главным тренером команды. Ещё в мае было объявлено, что известный португальский тренер возглавит «Рому» с сезона 2021/2022.

«Мы пригласили лучшего тренера в мире», - приводит слова Тотти с пресс-конференции Football Italia.

«Хотел бы я, чтобы меня тренировал Моуринью? Когда я был моложе, то да», - высказался экс-капитан «Ромы».

Напомним, что в апреле Жозе Моуринью был уволен из «Тоттенхэма» по причине неудовлетворительных результатов команды. Увольнение случилось за шесть дней до финала Кубка лиги.