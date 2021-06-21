​В «Манчестер Сити» и «Тоттенхэме» отрицают предложение по трансферу Кейна

В понедельник появилась информация о том, что «Манчестер Сити» сделал официальное предложение «Тоттенхэму» по трансферу нападающего Гарри Кейна. Впрочем, источники в обоих клубах отрицают наличие предложения. Об этом эти самые источники рассказали football.london.

В «Манчестер Сити» не планируют делать серьёзных попыток подписания Гарри Кейна до тех пор, пока не завершится чемпионат Европы. «Тоттенхэм», в свою очередь, настаивает на том, что Кейн не продаётся.

Как известно, сам Гарри Кейн хочет сменить клубную прописку этим летом. Футболист рассчитывает сделать новый шаг в своей карьере навстречу трофеям.