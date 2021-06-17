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Янг стал игроком «Астон Виллы»

17 Июня 2021, 21:26,

Защитник «Интера» Эшли Янг перешёл в «Астон Виллу».

Как сообщает пресс-служба английского клуба, контракт с Янгом рассчитан на один сезон.

«Эшли имеет опыт выступлений на высочайшем уровне. Он переходит в наш клуб, став чемпионом Италии в прошлом сезоне. Это игрок, который способен играть на разных позициях, пообщавшись с ним, я знаю, что он полон решимости помочь нам в новом сезоне», - приводит слова главного тренера «Астон Виллы» Дина Смита пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Янг сыграл 34 матча за «Интер» во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре голевые передачи. «Астон Вилле» защитник достался бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Астон Вилла, Эшли Янг, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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Комментарии (1)
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Super fanat
17 Июня 2021, 21:43

Хороший трансфер. Там и закончит. Но своими усилиями поможет Вилле закрепиться в еврокубках. Не первый умный шаг Виллы в этом трансферном окне, учитывая переход Буендия. Правда, там игроку нужно реализоваться, чтобы оправдать переплаченные за него средства, а тут топовый защитник перешёл и бесплатно.

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