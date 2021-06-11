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Санчо: «Я был фанатом «Челси» в детстве, я не вру»

11 Июня 2021, 00:29,

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо, которого активно сватают в «Манчестер Юнайтед», признался в симпатии к лондонскому «Челси».

- Моим кумиром, можно сказать, был Фрэнк Лэмпард. Я был фанатом «Челси» в детстве, я не вру! Дидье Дрогба и Фрэнк Лэмпард были моими любимыми игроками в то время. Я был просто влюблен в Лэмпарда, в то, как он играл. Он так просто и сложно работал с мячом. Мне нравятся такие вещи, - заявил Санчо talkSPORT.

21-летний англичанин провел за «Боруссию» 137 матчей (50 голов и 64 ассиста). С 2018 года в его активе 19 поединков и три гола в составе сборной Англии.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Челси, Боруссия Дортмунд, Джедон Санчо
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