Санчо: «Я был фанатом «Челси» в детстве, я не вру»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо, которого активно сватают в «Манчестер Юнайтед», признался в симпатии к лондонскому «Челси».

- Моим кумиром, можно сказать, был Фрэнк Лэмпард. Я был фанатом «Челси» в детстве, я не вру! Дидье Дрогба и Фрэнк Лэмпард были моими любимыми игроками в то время. Я был просто влюблен в Лэмпарда, в то, как он играл. Он так просто и сложно работал с мячом. Мне нравятся такие вещи, - заявил Санчо talkSPORT.

21-летний англичанин провел за «Боруссию» 137 матчей (50 голов и 64 ассиста). С 2018 года в его активе 19 поединков и три гола в составе сборной Англии.