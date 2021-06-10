«Лидс» продлил контракт с Робертсом

Пресс-служба «Лидса» посредством официального сайта объявила о продлении контракта с 22-летним форвардом сборной Уэльса Тайлером Робертсом.

Футболист, оцениваемый в 6 миллионов евро, перебрался в «Лидс» в 2018 году – его прежним местом работы был «Вест Бромвич», но карьера в стане «дроздов» не пошла, и Тайлер принял участие всего в одной игре. Сообщается, что теперь валлиец, проведший 27 матчей в АПЛ в минувшем сезоне, останется в «Лидсе» до лета 2024 года. Робертс попал в заявочный лист сборной Уэльса для участия на Евро-2020 и может провести дебютный матч на турнире такого калибра уже в ближайшую субботу.