Вернер: «Переход в «Челси» - лучшее решение в моей карьере»

Форвард лондонского «Челси» Тимо Вернер высказался о своем дебютном сезоне в составе «пенсионеров».

«Переход в «Челси» - лучшее решение в моей карьере. После смены главного тренера мой статус в команде улучшился. Я пришел сюда не для того, чтобы сидеть в резерве. Мне хочется играть. С нетерпением жду следующего сезона», - приводит слова немецкого нападающего Goal.

Вернер выступает за «Челси» с июля 2020 года. В первом сезоне Тимо вместе с лондонцами стал триумфатором Лиги чемпионов.

В минувшем розыгрыше АПЛ нападающий провел 35 матчей, забил шесть мячей и сделал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до 2025 года.