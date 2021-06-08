Вернер: «Переход в «Челси» - лучшее решение в моей карьере»

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08 Июня 2021, 10:24,
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Форвард лондонского «Челси» Тимо Вернер высказался о своем дебютном сезоне в составе «пенсионеров».
«Переход в «Челси» - лучшее решение в моей карьере. После смены главного тренера мой статус в команде улучшился. Я пришел сюда не для того, чтобы сидеть в резерве. Мне хочется играть. С нетерпением жду следующего сезона», - приводит слова немецкого нападающего Goal.
Вернер выступает за «Челси» с июля 2020 года. В первом сезоне Тимо вместе с лондонцами стал триумфатором Лиги чемпионов.
В минувшем розыгрыше АПЛ нападающий провел 35 матчей, забил шесть мячей и сделал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до 2025 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Тимо Вернер